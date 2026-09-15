Curs despre consumul de droguri în adolescență la Spitalul Clinic Județean

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și Fundația Aegis Medica organizează cursul „Părinți informați. Adolescenți protejați”. Evenimentul are loc în data de 7 octombrie, de la ora 17.00, la unitatea medicală, iar intrarea este liberă, fără programare. Instruirea se adresează părinților și în cadrul său se vorbește despre o temă de actualitate: consumul de droguri în adolescență.

”Cursul se adresează pă­rin­ților care își doresc să înțeleagă mai bine realitatea în care cresc adolescenții, să păstreze dialogul cu ei și să aibă repere clare atunci când apar întrebări sau situații dificile. Vom vorbi despre substanțele întâlnite în prezent, legătura dintre consum și suferința emoțională, semnele care merită atenție, comunicarea cu adolescentul, implicațiile juridice și pașii pe care îi poate urma un părinte atunci când are nevoie de ajutor. Informațiile vor fi prezentate clar, pe înțelesul tuturor, cu calm și respect. Fără judecată și fără etichete. Cu înțelegere, dialog și sprijin”, au declarat reprezentanții spitalului. Lectorii cursului: dr. Adi Paula Roxana – medic și jurist; Revesz Anca – biolog-chimist (toxicolog); dr. Juca Dacian – medic primar medicină de urgență; dr. Fabian Adriana – medic specialist psihiatrie pediatrică; Roman Corina – psiholog; dr. Pintican Nicoleta – medic primar medicină legală.

În cadrul evenimentului vor avea intervenții și Dr. Rareș Pop – managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, și Dr. Lucian Bogdan – directorul medical al spitalului. Proiectul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Consiliul Judeţean Maramureş, Primăria Municipiului Baia Mare și Asociația pentru SMURD Maramureș.