Două muzee din Maramureş s-au alăturat reţelei europene a muzeelor în aer liber

În perioada 6–11 septembrie 2026, România a găzduit cea de-a 32-a Conferință a Asociației Muzeelor în Aer Liber din Europa – AEOM (Association of European Open Air Museums), desfășurată la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București și la Complexul Național Muzeal „ASTRA” din Sibiu, sub patronajul Ministerului Culturii.

Evenimentul a reunit peste 70 de specialiști și directori de muzee în aer liber din Europa și din alte țări, într-un cadru dedicat dialogului profesional, schimbului de experiență și identificării unor noi direcții de colaborare pentru protejarea și valorificarea patrimoniului cultural. Un moment important pentru Maramureș a fost Adunarea Generală a AEOM, în cadrul căreia Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș din Baia Mare și Muzeul Maramureşan din Sighetu Marmației au fost acceptate ca membri instituționali ai Asociației Muzeelor în Aer Liber din Europa. „Este o recunoaștere importantă pentru cele două instituții și, în același timp, o oportunitate de a dezvolta noi colaborări, proiecte și schimburi profesionale la nivel european, ducând mai departe patrimoniul și tradițiile Maramureșului”, afirmă oficialii celor două instituţii muzeale.