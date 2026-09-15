O nouă stradă de pământ din Borșa are de acum asfalt

Strada Bradului, din cartierul Valea Poienii – Borșa, are de acum asfalt. Aproximativ 100 de locuitori ai acestei străzi pot privi acum cu mai multă liniște spre iarna care vine. Nu mai au grija că zăpada, noroiul sau drumurile grele îi vor împiedica să ajungă acasă.

”Este, înainte de toate, respect pentru borșeni și pentru fiecare familie care locuiește aici. Am făcut o promisiune și mă țin de ea: asfalt pe toate străzile. Pentru că fiecare borșean, indiferent de strada pe care locuiește, merită un drum bun spre casă”, a precizat Ion Sorin Timiș, edilul din Borșa.