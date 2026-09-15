Polițiștii maramureșeni, alături de participanții la Baia Mare Half Marathon

Municipiul Baia Mare a fost, duminică, 13 septembrie, locul de întâlnire pentru iubitorii de mișcare, cu ocazia Baia Mare Half Marathon 2026. La competiția de alergare au participat aproximativ 550 de persoane, alături de numeroși susținători.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au fost și ei prezenți la eveniment, unde au desfășurat o activitate de informare și prevenire.

Participanților le-au fost prezentate reguli importante pentru siguranța în trafic, atât pentru pietoni și bicicliști, cât și pentru cei care folosesc trotinete sau alte mijloace de deplasare.

Polițiștii au prezentat și autolaboratorul de educație rutieră și au distribuit materiale informative. Activitatea s-a bucurat de interes din partea celor prezenți, care au primit cu deschidere informațiile oferite.

Prin astfel de acțiuni, polițiștii maramureșeni urmăresc să îi ajute pe cetă­țeni să înțeleagă mai bine regulile de circulație și importanța respectării acestora. Evenimentele sportive reprezintă, totodată, un bun prilej pentru comunitate de a se reuni și de a promova un stil de viață activ și responsabil.