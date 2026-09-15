Dezvoltarea orașului Borșa înseamnă investiții în lucrurile esențiale pentru o viață mai bună. Un nou proiect care intră în linie dreaptă este cel din Cartierul Repedea.
Concret, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul ”Extinderea rețelelor de canalizare, racorduri canal în localitatea Borșa – Cartier Repedea”. Este o investiție importantă pentru comunitate, care va genera mai mult confort și condiții mai bune de trai pentru locuitorii zonei. Proiectul prevede 7 kilometri de rețea de canalizare, 475 de gospodării racordate la canalizare, iar aproximativ 1.500 de locuitori ai orașului Borșa vor avea acces la o rețea modernă de colectare a apelor menajere din gospodării. Lucrările vor aduce și un anumit disconfort temporar, dar rezultatul va rămâne în folosul borșenilor pentru mulți ani de acum înainte.
Start la deschiderea unui nou șantier în Borșa
Dezvoltarea orașului Borșa înseamnă investiții în lucrurile esențiale pentru o viață mai bună. Un nou proiect care intră în linie dreaptă este cel din Cartierul Repedea.