Start la deschiderea unui nou șantier în Borșa

Dezvoltarea orașului Borșa înseamnă investiții în lucrurile esențiale pentru o viață mai bună. Un nou proiect care intră în linie dreaptă este cel din Cartierul Repedea.

Concret, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul ”Extinderea rețelelor de canalizare, racorduri canal în localitatea Borșa – Cartier Repedea”. Este o investiție importantă pentru comunitate, care va genera mai mult confort și condiții mai bune de trai pentru locuitorii zonei. Proiectul prevede 7 kilometri de rețea de canalizare, 475 de gospodării racordate la canalizare, iar aproximativ 1.500 de locuitori ai orașului Borșa vor avea acces la o rețea modernă de colectare a apelor menajere din gospodării. Lucrările vor aduce și un anumit disconfort temporar, dar rezultatul va rămâne în folosul borșenilor pentru mulți ani de acum înainte.