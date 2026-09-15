Tânăr de 28 de ani, imobilizat de polițiști după ce a intrat într-o școală din Baia Mare

Un incident a avut loc marți, 15 septembrie, într-o unitate de învățământ din municipiul Baia Mare. Mai exact, este vorba despre Şcoala „Nichita Stănescu”. Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 10.00, după ce un tânăr (se pare cu probleme psihice) de 28 de ani ar fi intrat în școală fără să respecte regulile de acces.

Potrivit primelor verificări, tânărul a fost observat de agentul de pază și de unul dintre cadrele didactice, care l-au urmărit. Polițiștii ajunși la fața locului au intervenit rapid și l-au imobilizat.

Din verificările efectuate până în acest moment a rezultat că tânărul nu ar fi pus în pericol integritatea fizică a elevilor sau a profesorilor.

Acesta a fost dus la sediul Poliției Municipiului Baia Mare, unde sunt continuate verificările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. În funcție de rezultatele cercetărilor, polițiștii vor dispune măsurile legale.