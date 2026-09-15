Teodor Ardelean, laureat al Galei Culturii Sălăjene

Zilele trecute, la Jibou, a avut loc cea de-a XII-a ediție a Galei Culturii Sălăjene, eveniment care, de-a lungul celor 12 ediții, a devenit un reper al vieții culturale sălăjene și un prilej de a aduce în prim-plan oamenii, instituțiile și inițiativele care contribuie, prin competență, dăruire și continuitate, la păstrarea și dezvoltarea culturii.

Printre personalitățile distinse în cadrul ediției din acest an s-a numărat și dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, căruia i-a fost conferit Trofeul de Excelență în Cultură „pentru contribuția excepțională la edificarea spiritului românesc prin carte, memorie și cunoaștere”. Distinc­ția a avut o semnificație aparte, întrucât Gala s-a desfășurat chiar la Jibou, în spațiul cultural în care Teodor Ardelean și-a început formarea intelectuală și de care a rămas profund legat. Momentul acordării trofeului a fost anunțat de Doina Cociș, directorul Direcției Județene pentru Cultură Sălaj, care a subliniat legătura lui Teodor Ardelean cu spațiul sălăjean și care a invitat-o alături de laureat pe Daliana Bonaț, director adjunct de specialitate al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare (inițiatoarea și coordonatoarea volumului „Teodor Ardelean – 70 de ani sub semnul lui HOMO DOCTUS”, apărut în 2021), pentru a rosti Laudatio. La eveniment, dr. Teodor Ardelean a fost însoțit de Daliana Bonaț – director adjunct de specialitate, Alina Lemnean – șef Serviciu Relații cu Publicul și Daniela Pop – referent, din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare.