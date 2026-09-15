Un nou proiect de cooperare transfrontalieră în Sighetu Marmației

Edilul Sighetului a participat, recent, la Conferința de deschidere a proiectului ROUA00515 FrontLine+. Este o inițiativă importantă pentru consolidarea cooperării transfrontaliere și pentru creșterea capacității instituționale în vederea furnizării unor servicii publice mai eficiente în zona de frontieră.

Proiectul reunește instituții din România și Ucraina, având ca lider de proiect Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, în parteneriat cu Detașamentul de Grăniceri Mukachevo, Ucraina. Este un exemplu concret că, dincolo de granițe, există obiective comune și nevoia de a construi împreună soluții mai bune pentru comunitățile din această regiune. ”În calitate de primar, consider că administrațiile locale trebuie să fie parte activă din astfel de demersuri și să susțină orice inițiativă care contribuie la dezvoltarea și siguranța comunității”, a spus Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.