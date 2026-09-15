Vișeu de Sus, pe primul loc în România la valoarea proiectelor finanțate prin ”Anghel Saligny”

Performanță a orașului Vișeu de Sus în ceea ce privește finanțarea proiectelor prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Astfel, orașul maramureșean ocupă locul întâi pe țară la valoarea investițiilor prin acest program.

Concret, primăria orașului a accesat fonduri nerambursabile prin acest program de peste 140 milioane de lei. ”Un oraș nu se schimbă dintr-o dată. Se schimbă prin lucruri care, la început, sunt doar proiecte pe hârtie. Un drum mai bun. O casă care va putea avea acces la gaz. O deplasare mai sigură. Lucruri firești, dar importante pentru viața de zi cu zi. Faptul că Vișeu de Sus are proiecte de 140,5 milioane de lei prin Programul Național Anghel Saligny înseamnă, înainte de toate, responsabilitate. Le mulțumesc tuturor colegilor din Primăria Vișeu de Sus și domnului primar Vasile Coman. În spatele acestor proiecte este munca unei echipe, făcută cu răbdare și seriozitate. Cifrele sunt importante, însă adevărata măsură a unei investiții este felul în care schimbă viața oamenilor”, a explicat Marius Andreica, viceprimarul localității. Aceste proiecte duc la o dezvoltare durabilă a orașului, la drumuri mai bune și alimentarea cu gaze naturale a populației, prin racordarea orașului la magistrala de gaz.