Amenajarea centrului comunei Groși se va face și după dorințele cetățenilor

Comuna Groși elaborează Planul Urbanistic Zonal pentru amenajarea Centrului Nou al comunei Groși și reglementarea zonei de intrare în comună dinspre municipiul Baia Mare. Însă cere părerea cetățenilor pentru a ține cont de ea la realizarea obiectivului.

„Ne dorim ca viitorul Centru Nou să răspundă cât mai bine nevoilor și așteptărilor comunității și să devină un spațiu reprezentativ pentru Comuna Groși. Pentru ca acest proiect să reflecte cât mai bine ceea ce își dorește comunitatea, avem nevoie de opinia dumneavoastră, a cetă­țenilor comunei. Vă invităm să completați un chestionar și să ne spuneți cum vedeți viitorul Centrului Nou, ce considerați că este important pentru comună și ce funcțiuni, spații și facilități ați dori să regăsiți în această zonă. Răspunsurile dumneavoastră vor constitui un punct important de referință în procesul de elaborare a PUZ-ului și ne vor ajuta să construim o viziune de dezvoltare adaptată nevoilor reale ale comunității”, au menționat autoritățile locale. Completarea chestionarului, disponibil on-line, durează aproximativ 5 minute. Acesta este anonim, iar informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv în scopul elaborării PUZ-ului și al identificării nevoilor și opțiunilor comunității.