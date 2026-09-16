Hub turistic la Suciu de Sus

Un nou obiectiv turistic important pentru comunitatea locală s-a realizat în Suciu de Sus. Finanțarea din fonduri europene, pentru proiectul „Amenajare și dotare Hub turistic în localitatea Suciu de Sus”, a fost asigurată prin PNRR – Componenta 11, Turism și Cultură.

Prin acest proiect, o suprafață de peste 2 hectare de teren, neproductivă la momentul accesării finanțării, a fost transformată într-un spațiu modern, elegant și atractiv, destinat petrecerii timpului liber. Parcul va putea fi folosit de întreaga comunitate și nu numai, oferind facilități atât pentru copii, cât și pentru adulți. Proiectul a fost depus de Primăria Suciu de Sus în calitate de membru al OMD Maramureș, cu sprijinul important al Consiliului Județean Maramureș, și face parte din strategia de modernizare și dezvoltare a comunei.

„Cred cu tărie că Suciu de Sus poate deveni o comună tot mai atractivă, iar acest lucru presupune investiții, infras­tructură modernă și spații publice care să răspundă standardelor actuale și nevoilor oamenilor. Trebuie să spun că acesta a fost unul dintre proiectele realizate în cel mai alert ritm din toată activitatea mea de zeci de ani în care am participat la implementarea de proiecte. Termenele și condițiile de realizare au fost extrem de strânse, iar fiecare zi a contat. Facem însă apel la toți cei care vor dori să îl viziteze să aștepte darea efectivă în funcțiune și deschiderea oficială a obiectivului, pentru a putea fi utilizat în condiții corespunzătoare”, a spus Ionel Todoran, primarul comunei. Valoarea finanțării proiectului a fost de 1,8 milioane de lei.