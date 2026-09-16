Investiții inutile sau ratate în Maramureș

Chiar dacă teoretic salutăm orice fel de investiție ce vine în Maramureș, nu putem să nu observăm că unele sunt absolut inutile. De genul stațiilor de încărcare electrice-5/6/8 stații în câte o localitate ce are 2-3 mașini electrice plus 2-3 la primărie. Și nu sunt la drum național, nici în localitate turistică. Adică da, în Ocna Șugatag n-ai ce comenta. Drept pentru care, cu riscul de a supăra și mai mulți edili și oficiali, trebuie să trecem în revistă inutilitățile din Maramureș. Sigur că se mai poate schimba ceva. De exemplu, mentalitatea… „dacă la așa ceva este finanțare?”

Pentru început, să observăm că Maramureșul e mic copil față de situația națională. Avem investiții părăsite majore, istorice. Canalul Dunăre-București, nu? Canalul Siret-Bărăgan, părăsit. Apoi, avem un lung șir de căi ferate pe care „le-a prins Revoluția”: Brașov-Buzău, Sinaia-Pietroșița, Râmnicu Vâlcea-Vâlcele etc. Nu ne-am lăuda nici cu autostrada Transilvania porțiunea 3C, Suplacu de Barcău-Borș, deși după ani și ani, ceva se mișcă: Borș-Biharia e gata, Suplacu-Nușfalău e gata, Suplacu-Chiribiș se apropie de final, mai rămâne Chiribiș-Biharia. Apoi, am aminti Casa Radio din București, părăsită. Va deveni Dâm­bo­vița Center… dacă va deveni. Dar haideți să amintim o investiție externă a Statului Român… în 1983, URSS începea construcția combinatului de la Krivoi Rog, în Ucraina, de prelucrare de fel de fel de minereuri. Parteneri au intrat Bulgaria, RDG, Cehoslovacia. Din 1987, a intrat și România, cu 700 milioane dolari la valoarea de atunci. Au plecat echipe de constructori acolo, inclusiv din Maramureș, de la TCI. S-a ales praful, inclusiv din banii noștri, am rămas acționari la nimic.

Maramureș plai cu flori

Da, cu flori. Ne uităm în jur și vedem la vecini investiții ratate, de genul pârtiei de schi la deal din Bistrița. Muzee în Iași. Parcuri în câmp. Putem și noi? Da bineînțeles! Am avut o rețea de gaz niciodată folosită, la Șișești. Autorități locale au visat și mai visează pârtii de schi ba pe versanți estici, ba sudici, ba nu foarte sus în munți. La schimbările climatice, au avut o lună de zăpadă Cavnicul și Șuiorul, darămite Botiza sau alții. Deși Repedea ar putea avea zăpadă destulă… Avem apoi arene sportive. De exemplu, un stadion la Strâmtura, pe malul Izei. Ultima dată era necosit, greu distingeai ce era acolo de departe. Dar cele dinafara localităților suferă de aceleași probleme. Si­gur, ziceți, toată lumea e motorizată, de ce nu s-ar duce? Noi n-am văzut viață pe terenurile sintetice de la Suciu sau Botiza, așa cum ne temem că nu vom vedea nici la baza sportivă de la Șomcuta-Calea Mireșului, după ce va fi finalizată. Avem apoi un parc sub pădure, la Hoșteze-Tăuții Măgherăuș. E practic sub Carpați… sigur că localnicii se bucură de el, în curând va avea și copaci și o baltă. Dar… vreo trei trasee ușoare prin pădurile locale, superbe de altfel, cu mese, belvederi etc, făceau mai mult. Apropo, știați că teoretic ai putea ajunge cu mașina de la Cicârlău spre Nistru, pe culmi, apoi spre Băița, ca apoi să ieși prin Ulmoasa pe… Valea Usturoiu, în Baia Mare, în parc?! Un mic efort și se poate. Dar dacă am ajuns în zonă, musai să reamintim barajul de pe Seinel, de la Seini, care a fost părăsit efectiv. Un rateu. Nu e cazul celui de la Runcu-Mara. Care e aproape gata, mai că s-ar putea aduna apa în el, dacă tot suferă de lipsă aproape toate comunitățile din zonă… Cu teste, cu senzori pe baraj și pe traseu, dar e situație de urgență seceta ce ține de câțiva ani, sau nu?

O altă situație de urgență e a gunoaielor. Da, colectarea PET-urilor ne-a dat o gură de oxigen, altfel eram năpădiți, copleșiți. Dar ce se întâmplă cu locațiile zonale ale proiectului SMID, cel cu Fărcașa? Acolo am înțeles, am fost săptămâna trecută, suflă vântul a pustiu. Dar locațiile? Sighet, Târgu Lăpuș, Șomcuta etc. Vă răspundem noi sau știți? Dar depozitul de moloz din spatele pădurii de la Două Veverițe? Drum făcut, pauză. Dar vedeți Dvs., o seamă de investiții inutile sau ratate nici măcar nu sunt vina autorităților. Unele sunt defecte sau rateuri de proiectare, vezi barajul de la Seinel. Altele „vin de sus”, cum ar fi reabilitarea gării din Vișeul de Jos, când se pregătea închiderea liniei CFR Salva-Vișeu-Sighet, de putredă ce era. Au sărit politicienii noștri, poate singurul moment în care au fost uniți, în istoria politică a Maramureșului. Cu un drum, amintim calea ferată de la Vișeul de Jos prin cel de Sus, Moisei și Borșa. E închisă, inutilă. O idee de tren turistic a murit în fașă, strica „rânduieli” locale.

Dar să ieșim din zona macro. La mărunțișuri. La alt motiv al investițiilor inutile. „Pentru asta este finanțare”. Am făcut prin tot Maramureșul centre de informare care stau închise sau s-au transformat tacit în birouri pentru primării. În unul era mutat primarul. În altul e centru local de Ambulanță. Altele stau închise, noi nouțe, nefolosite nici o zi. Au personal, atenție. În unul era deschisă publicului doar toaleta aferentă… Apoi, sunt muzee locale. Făcute din mici orgolii sau pentru a salva anume clădiri. Cum e Securitatea din Șomcuta, ce a fost reabilitată și salvată, sub prezumția că fusese cerută să devină… penitenciar. Nu a devenit, e acum Muzeu. Propriu/figurat. Și mai sunt. Muzee gata-nchise. Avem o lungă listă. Am amintit Șomcuta pentru că e clădire monumentală. Mai avem bazine de înot în zone rurale. Frumoase. Dar ce costuri… în plus, vă amintiți discuțiile din consilii locale de la Recea, Târgu Lăpuș. Apoi, avem zeci de școli închise anterior, fără elevi, reabilitate, modernizate. Degeaba. De la Bocicoiel la Răzoare. Nu se face nimic în ele, dar sunt ca noi. Avem de asemenea noi centre de zi pentru tineri sau pentru bătrâni, că „este finanțare”. Atenție, nu sunt Cămine de bătrâni, care ar fi benefice, supraoferta ar scădea poate prețurile imposibile la care s-a ajuns. Sunt centre de zi, unde, să zicem, bătrânii din… Întrerâuri vor merge să joace table, șah, să facă forță la sală. De altfel un edil spunea, într-o ședință cu colegii săi: Ce-om face… om trage câte-un chef…

Iar lista investițiilor inutile de tip „este finanțare” continuă. O seamă de primării au ATV-uri performante, de j’ de mii de euro, pentru intervenții la incendii de vegetație. Ați văzut vreunul la treabă? Împrumutat măcar celor de la ISU? În Igniș? Undeva? Și închidem lista cu… tadadadaaam… dronele. Avem în Maramureș drone cumpărate „pe fonduri”, pe care ar fi geloase și armatele Ucrainei sau a Rusiei. Evident, ele stau la bază, probabil în centrele de informare turistică… sau chiar în vestiarele sălilor de sport ori a arenelor sportive. Dăm exemplu Petrova, unde este dronă, dar nu au nici o șansă să o ridice de la sol, au interdicție pe bună dreptate de la Poliția de Frontieră. Ar fi și păcat să apară vreun F16 cu pilot spaniol s-o mitralieze… cum o scoți din inventar?

Și uite-așa, ați râs degeaba de Tunelul pe sub Gutâi. Sau de Drumul Rapid nu-știu-care. Chiar de radarul de inundații de pe Igniș. Pentru că cel puțin acelea vor/pot fi utile. Spre deosebire de școala modernă și închisă, cu dotări PNRR, table inteligente, proiectoare etc. De centrul de informare turistică unde colaboratorul nostru Ionică Pop a intrat într-o doară și a cerut îndrumare spre un vârf de munte și la ieșire a spus cu obidă: Ăștia te pot omorî… te pot trimite aiurea. De drona ce ne poate băga beligeranți în războiul altora. Avem însă o stranie senzație că am scăpat destule, multe alte rateuri sau inutilități. Lista rămâne deschisă!