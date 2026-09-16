Maramureșul, în atenția unui important investitor din industria produselor medicale

Unul dintre cei mai importanți actori de pe piața produselor medicale din Ucraina analizează posibilitatea extinderii capacității de producție în județul Maramureș. Ar putea-o face într-unul din parcurile industriale nou create în județul nostru.

În cadrul întâlnirii desfășurate la Consiliul Județean Maramureș, Parcuri Industriale Maramureș S.A. a prezentat oportunitățile de investiții existente în județ, avantajele oferite investitorilor și posibilitățile concrete de dezvoltare în cadrul Parcurilor de Specializare Inteligentă. Discuțiile au fost urmate de vizite în teren, pentru identificarea soluției și a amplasamentului care să răspundă cel mai bine necesităților companiei și planurilor sale de extindere. ”Fiecare astfel de întâlnire înseamnă un pas înainte în promovarea Maramureșului ca destinație pentru investiții, dezvoltare economică și noi locuri de muncă. Susținem investițiile care aduc valoare și construiesc viitorul economic al județului Maramureș”, au declarat reprezentanții Parcuri Industriale Maramureș.