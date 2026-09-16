Porţi maramureşene la intrările în Maramureş şi locuri de popas

Autorităţile maramureşene şi-au creionat câteva proiecte prin care doresc să pună şi mai mult în valoare, Maramureşul. La intrarea în cele patru țări ale judeţului au fost amplasate panouri care spun celui care trece pe acolo unde a ajuns, ce poveste are locul și ce poate descoperi.

„Eu cred însă că acesta trebuie să fie doar începutul. Mi-aș dori ca, la intrările importante în Maramureș și în fiecare dintre aceste zone, să avem porți maramureșene, locuri de popas, puncte din care călătorul să afle unde este și încotro poate merge. Să nu treacă pur și simplu prin Maramureș, ci să îl descopere. Să știe că dacă intră în Lăpuș găsește o lume, dacă ajunge în Chioar găsește alta, dacă merge în Codru descoperă alte tradiții, iar în Țara Maramureșului întâlnește o identitate păstrată de generații”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. De curând, a fost finalizat și un proiect european prin care platforma Visit Maramureș va primi o nouă înfăţişare și unde vor fi postate materiale video prin care se va spune mai bine povestea județului nostru. De asemenea, Consiliul Judeţean Maramureş a contribuit la realizarea volumului dedicat celor 4 Țări ale Maramureșului. Este o carte ce vorbește despre Țara Maramureșului, Țara Lăpușului, Țara Chioarului și Țara Codrului, despre locuri diferite cu graiuri, obiceiuri și povești proprii, dar care împreună formează Maramureșul nostru. Dincolo de toate aceste aspecte, autorităţile maramureşene recunosc că turismul trece printr-o perioadă grea. „O simt pensiunile, restaurantele și familiile care au investit ani de zile în ospitalitate. Sunt oameni care și-au pus economiile și sufletul într-o pensiune, într-un restaurant, într-o afacere de familie și care astăzi văd camere goale și mai puțini turiști și nu putem privi nepăsători. Trebuie să spunem Guvernului foarte clar că măsurile fiscale, creșterea TVA și diminuarea sprijinului prin voucherele de vacanță au efecte reale asupra acestei industrii și trebuie să găsim din nou soluții, pentru că turismul nu înseamnă doar hoteluri și pensiuni. Înseamnă oameni care muncesc, familii care trăiesc din asta, producători locali, meșteri, restaurante, ghizi, transportatori, sate care rămân vii”, a adăugat Gabriel Zetea.