Se deschide traficul peste noul pod din Baia Mare, cu parada Sărbătorii Castanelor

De Sărbătoarea Castanelor se deschide traficul rutier pe Podul Unirii, primul pod nou construit de la zero în Baia Mare în mai bine de 30 de ani, anunță autoritatea municipală. Și asta înaintea termenului preconizat inițial.

„Au trecut trei luni de când vă anunțam că începem demolarea vechiului pod și că, până în luna octombrie, vom relua circulația pe un pod nou, sigur și modern, construit la patru benzi de circulație. M-am asigurat personal că termenul va fi respectat și nu doar că ne-am ținut de cuvânt, ci l-am devansat serios. Vineri, 18 septembrie, deschidem traficul rutier pe noul Pod al Unirii. Sunt cu atât mai bucuros să fac acest anunț cu cât este o realizare a întregii noastre comunități, motiv pentru care vreau să marcăm acest moment împreună, cum se cuvine.

Vă aștept, așadar, vineri, să dăm în premieră startul Paradei de deschidere a Sărbătorii Castanelor chiar de aici, de pe Podul Unirii, urmând ca imediat după să îl deschidem circulației rutiere!”, a spus Doru Dăncuș, edilul Băii Mari.

Pentru început, circulația se va desfășura în regim de șantier. Lucrările vor continua în perioada următoare, inclusiv cele de finisare și amenajare estetică, pentru că vorbim despre un pod care va deveni o emblemă a orașului, urmând să fie finalizate până la finalul lunii octombrie, nu noiembrie – cum era specificat în calendarul inițial. În week-end, când se inaugurează noul pod, sărbătorim în Baia Mare cea de-a XXXI-a ediție a Sărbătorii Castanelor.