Tânăr de 18 ani, arestat după o urmărire în Baia Mare

De -
0
0

Un tânăr de 18 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fugit de polițiști și a fost prins la volan fără permis de conducere.
Incidentul a avut loc în 14 septembrie, în tim­pul unei acțiuni „Blocada”, pe bulevardul Unirii din Baia Mare. Polițiștii rutieri au încercat să oprească autoturismul, însă șoferul a accelerat și și-a continuat deplasarea. Pentru oprirea mașinii a fost solicitat sprijinul polițiștilor din Tăuții-Măghe­răuș, care au folosit dispozitivul Spike-strip pentru perforarea pneurilor. Tânărul a continuat să conducă până în Cicârlău, unde a pierdut controlul mașinii și a lovit gardul unui imo­bil.
După oprire, autoturismul a intrat și în autospeciala de poliție. Testele au arătat că tânărul nu consumase alcool sau substanțe psihoactive, însă verificările au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere.
Tânărul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar marți, 15 septembrie, instanța a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. El este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Michael Kors

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.