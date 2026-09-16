Tânăr de 18 ani, arestat după o urmărire în Baia Mare

Un tânăr de 18 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fugit de polițiști și a fost prins la volan fără permis de conducere.

Incidentul a avut loc în 14 septembrie, în tim­pul unei acțiuni „Blocada”, pe bulevardul Unirii din Baia Mare. Polițiștii rutieri au încercat să oprească autoturismul, însă șoferul a accelerat și și-a continuat deplasarea. Pentru oprirea mașinii a fost solicitat sprijinul polițiștilor din Tăuții-Măghe­răuș, care au folosit dispozitivul Spike-strip pentru perforarea pneurilor. Tânărul a continuat să conducă până în Cicârlău, unde a pierdut controlul mașinii și a lovit gardul unui imo­bil.

După oprire, autoturismul a intrat și în autospeciala de poliție. Testele au arătat că tânărul nu consumase alcool sau substanțe psihoactive, însă verificările au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere.

Tânărul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar marți, 15 septembrie, instanța a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. El este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis.