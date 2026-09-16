Târgul Mierii din Sighetu Marmației a ajuns la a XVII-a ediție

În fiecare an, praznicul Înălțării Sfintei Cruci aduce în centrul orașului Sighet Târgul Mierii de Albine. Este un eveniment organizat de Asociația crescătorilor de albine „Apisigmar”.

La eveniment participă producători agricoli din municipiu și din localitățile învecinate și care anul acesta a ajuns la cea de-a XVII-a ediție. Târgul s-a desfășurat pe platoul din Parcul Central, unde timp de două zile apicultorii au adus în inima orașului roadele muncii lor de peste an: de la miere și faguri, până la polen, propolis și alte delicii apicole recunoscute pentru beneficiile lor asupra sănătății. Cei care au trecut pe la standuri au avut ocazia să stea de vorbă cu acești oameni gospodari și să aleagă produse 100% naturale, direct de la sursă. De asemenea, au sprijinit și micile afaceri din comunitatea locală.