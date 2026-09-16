Tăuții Măgherăuș are peste 5000 de locuri de muncă

Datorită dezvoltării și a strategiei de a-i primi „bine” pe investitori, orășelul Tăuții Măgherăus are, la acest moment, conform autorităților locale, peste 5000 de locuri de muncă. Ba sunt în creștere.

Chiar dacă economia națională nu se simte foarte bine. Sunt chiar intenții de venire de firme noi și de dezvoltare/extindere a celor existente, ne spune primarul orașului, Dumitru Marinescu.