Autostrada Sibiu-Pitești: Secțiunea 4 – Tigveni – Curtea de Argeș – a ajuns la 99%

Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), Tigveni – Curtea de Argeș, a ajuns la un stadiu fizic de 99%, iar lucrările de drum pe cei 9,86 kilometri sunt finalizate. Deschiderea circulației depinde acum de testele de siguranță ale tunelului Momaia, anunță Cristian Pistol.

„Autostrada Sibiu – Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș): lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 99%!“, transmite Cristian Pistol.

Potrivit lui Pistol, lucrările de drum pe cei 9,86 km, construiți de antreprenorul austriac PORR, sunt finalizate, iar în acest moment principala activitate este reprezentată de testarea sistemelor de siguranță ale tunelului Momaia.

Tunelul Momaia de gata, dar se mai fac teste

„Pe toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte, în lungime totală de 2.620 de metri, a fost așternut asfaltul, s-au trasat marcajele și a fost montat parapetul“, precizează șeful CNAIR.

Tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, este practic finalizat, iar acum sunt verificate şi reglate sistemele de monitorizare.

„Acum se fac testele și reglajele celor peste 2.500 de puncte de monitorizare (camere video și senzori)“, spune Pistol.

Tunelul High-Def de la Momaia

Tunelul este echipat şi cu camere inteligente care pot identifica obiecte aflate pe carosabil şi pot declanşa automat măsuri de siguranță.

„Tunelul dispune inclusiv de camere inteligente care pot identifica obiectele de pe carosabil și pot comanda închiderea uneia dintre benzi sau a galeriei în totalitate“, explică directorul general al CNAIR.

La sfârșitul lunii septembrie este programat, împreună cu reprezentanții ISU, un test final al sistemelor de monitorizare, prevenire şi intervenție din tunel.

Pentru siguranța circulației, viteza maximă va fi limitată la 80 km/h.

Se va putea circula pe aprox. 54 de km

Deschiderea circulației pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș este programată pentru 2026, înainte de termenul contractual din februarie 2027.

Valoarea contractului pentru această secțiune este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

(sursa: Mediafax)