Colaborare transfrontalieră pentru medicii Spitalului Municipal Sighetu Marmației

În perioada 2–5 august 2026, o echipă formată din medici și asistenți medicali ai Spitalului Municipal Sighetu Marmației a participat, la Ivano-Frankivsk, Ucraina, la workshopul organizat în cadrul proiectului HGuard.

Au fost zile de prezentări, instruire, discuții și schimb de experiență alături de angajații din spitalul partener. Experiența a oferit perspective noi asupra organizării activității medicale, pregătirii profesionale, calității și siguranței pacientului.

„Cursul de prim ajutor în caz de sângerare mi-a oferit o perspectivă diferită asupra intervenției în situații de urgență majoră. Mi-a atras atenția în mod deosebit organizarea activității de curățenie și dezinfecție și măsurile de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. Mi-ar plăcea să putem prelua și adapta unele dintre aceste practici în activitatea noastră”, a declarat dr. Sofron Erika – medic primar, Boli Infecțioase.

„Am apreciat în mod deosebit protocoalele clare privind curățenia și dezinfecția, instruirea constantă a personalului, precum și etapizarea proceselor și existența unor instrucțiuni de lucru bine definite. Astfel de exemple de bune practici pot contribui la îmbunătățirea continuă a activității și la creșterea siguranței pacientului”, a fost de părere și dr. Dulugea Carmen – medic primar, Serviciul Managementul Calității.

În plus, halatele albe din județul nostru au aflat mai multe despre experiența de a acorda îngrijiri medicale pe timp de război.

„A fost o experiență valoroasă, atât profesional, cât și uman. Am avut ocazia să împărtășim cunoștințe, să discutăm cazuri complexe și să descoperim noi perspective în abordarea pacientului. Profesionalismul și deschiderea colegilor au transformat această întâlnire într-o adevărată lecție de colaborare”, a relatat dr. Rotaru Paul – medic primar, Medicină de Urgență.

„M-au impresionat oamenii, modul lor de muncă și, mai ales, capacitatea lor de adaptare la condițiile de război. Personalul medical este supraspecializat în medicina de urgență de război, inclusiv pentru oprirea hemoragiilor masive, iar spitalul reușește, în același timp, să țină pasul cu metodele moderne de tratament al bolilor grave”, a mai completat dr. Moys Gelu – medic specialist, Medicină de Urgență.

Pe lângă colaborarea profesională, acest schimb de experiență este unul benefic și pentru pacienți.

„Participarea la acest proiect transfrontalier a fost o experiență foarte valoroasă, oferind oportunitatea de a face schimb de bune practici, de a împărtăși experiențe profesionale și de a descoperi noi perspective. A fost o colaborare frumoasă și constructivă, care va contribui la dezvoltarea profesională și la consolidarea colaborării dintre parteneri”, a declarat dr. Kraus Petru – medic primar, Diabet și Boli de Nutriție.

„În activitatea noastră, încercăm să dezvoltăm o cultură a calității și a siguranței, iar colaborarea transfrontalieră poate aduce un plus important în acest demers. Unul dintre cele mai importante beneficii ale unui asemenea proiect este legătura dintre dotare, formare profesională, cooperare și calitatea serviciilor medicale. Îmi doresc ca rezultatele acestui proiect să le vedem în activitatea noastră de zi cu zi: într-un asistent medical mai bine pregătit, într-o echipă care comunică mai eficient, într-un pacient care se simte mai în siguranță și într-o îngrijire medicală de o calitate mai bună”, a concluzionat as. Godja Anuța – Director de Îngrijiri.