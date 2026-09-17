Comuna Fărcașa luptă pentru titlul de „Sat European de Tineret 2027”

Fărcașa merge mai departe în finala pentru titlul de Sat European de Tineret 2027 (European Youth Village). Comunele finaliste au fost stabilite în urma unui proces ce a constat în evaluarea candidaturii scrise (care a reprezentat 75% din punctaj) și a interviului cu echipa (care a reprezentat 25%).

European Youth Village este un program care își propune să le dea tinerilor din satele și comunele din România o voce mai puternică și mai multe șanse să se implice în comunitățile lor. Programul pornește de la problemele reale cu care se confruntă tinerii din mediul rural: lipsa oportunităților, puține activități pentru tineri, acces redus la educație și dezvoltare, dar și nevoia de a fi ascultați și implicați în deciziile care îi privesc. Prin European Youth Village, tinerii și comunitățile sunt încurajați să lucreze împreună, să găsească soluții și să transforme lucrurile în bine, în satul sau comuna lor. Asta pentru că și tinerii din mediul rural merită oportunități, sprijin și un cuvânt de spus în viitorul comunității lor. European Youth Village înseamnă, de fapt: tineri implicați + comunități mai puternice + sate cu mai multe oportunități. (informatii – facebook: Comuna Farcasa Maramures)