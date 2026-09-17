La finele lunii iunie, plăți restante de peste 67 milioane lei la concediile medicale

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș caută soluții pentru a reduce întârzierile la plata concediilor medicale. În acest sens a avut loc o ședință la finele lunii august, în care consiliul de administrație al instituției a analizat decontarea concediilor medicale în primul semestru al anului. Au fost urmărite plățile efectuate, cauzele întârzierilor și direcțiile de lucru pentru recuperarea sumelor cuvenite angajatorilor.

„CAS Maramureș a efectuat plăți de peste 42,21 milioane de lei, utilizând integral fondurile aprobate. Potrivit raportului, capacitatea de verificare și aprobare a cererilor a permis folosirea integrală a resurselor disponibile. Finanțarea primită a acoperit însă numai 69% din necesarul solicitat pentru semestru I 2026. La 30 iunie 2026, obligațiile rămase de plată însumau aproximativ 67,39 milioane de lei, cu 28,7% mai puțin decât la aceeași dată din 2025. Reducerea reflectă un sold inițial mai mic și scăderea valorii cererilor depuse; plățile semestriale au rămas aproape la nivelul anului anterior. În luna august 2026 erau decontate cererile depuse până la 21 noiembrie 2025”, au precizat reprezentanții instituției.

De asemenea, cu ajutorul unei aplicații informatice, CAS Maramureș identifică mult mai rapid erorile din cererile de rambursare a indemnizațiilor de concediu medical.

„A fost dezvoltată o aplicație informatică proprie, care permite verificarea și identificarea erorilor din cererile de rambursare a indemnizațiilor de concediu medical, astfel că CAS Maramureș, dacă ar avea asigurată finanțarea, ar avea capacitatea de a efectua plata până la termenul legal. Angajatorii sunt încurajați să verifice completarea cererilor și concordanța documentelor înainte de depunere și să solicite lămuriri Compartimentului Concedii Medicale atunci când întâmpină dificultăți. Pentru angajatorii care așteaptă recuperarea indemnizațiilor, suplimentarea fondurilor rămâne necesară pentru reducerea decalajului de plată. Prevenirea erorilor din documente și verificarea promptă a cererilor completează acest demers”, au mai declarat responsabilii CAS Maramureș.

Referitor la plata sumelor restante, instituția va continua să facă solicitări lunare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru fondurile necesare. În plus, se va urmări lunar numărul cererilor depuse în raport cu finanțarea disponibilă și vor fi analizate motivele de respingere, informând angajatorii despre completarea corectă a cererilor. Nu în ultimul rând, se vor face verificări consecvente a formularelor și a certificatelor succesive pentru același episod de boală.