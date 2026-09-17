Muzeul Judeţean de Mineralogie, reprezentat la Congresul Internaţional al Asociației Geologice Carpato-Balcanice

Recent, s-a desfăşurat cea de-a 23-a ediție a International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA) (Congresul Internaţional al Asociației Geologice Carpato-Balcanice), eveniment științific internațional de amploare, organizat de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare a avut oportunitatea de a participa la acest important eveniment științific prin muzeografii Teodora Ruskal și Ioan Beres, alături de directorul, Ioan Denuț.

Cu această ocazie, muzeografa Ruskal Teodora a susținut o prezentare dedicată activităților și evenimentelor geoeducaționale organizate împreună cu proiectul Gutâi Maramureș Geoparc UNESCO, evidențiind rolul educației în promovarea și valorificarea patrimoniului geologic al regiunii noastre. Tot în cadrul sesiunii, Marinel Kovacs, cel care a avut inițiativa înființării unui geoparc în regiunea noastră, a prezentat patrimoniul geologic al viitorului geoparc. La secțiunea de postere, directorul Ioan Denuț a prezentat un poster dedicat patrimoniului mineral al Maramureșului, aducând în atenția participanților bogăția și diversitatea geologică și mineralogică a regiunii noastre. „Participarea la CBGA 2026 a fost pentru noi o experiență deosebit de valoroasă. Ne bucurăm că am avut ocazia să fim parte dintr-un eveniment științific de o asemenea amploare și, totodată, să ne întâlnim și să schimbăm idei cu cercetători, geologi și oameni de știință din țară și din străinătate. Considerăm că astfel de întâlniri sunt importante nu doar pentru schimbul de cunoștințe și experiență, ci și pentru promovarea patrimoniului geologic și mineralogic al Maramureșului, precum și pentru consolidarea colaborării dintre instituțiile muzeale, mediul academic și comunitatea științifică”, a precizat directorul Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Ioan Denuţ.