Pasionații de biciclete, așteptați la Izvoare Downhill Challenge

Izvoare Resort organizează o nouă ediție dedicată pasionaților de bicicletă, viteză și adrenalină. Pe traseul de down­hill de la Izvoare Resort, concurenții își vor testa viteza, curajul și îndemânarea într-o competiție cronometrată profesional cu sistemul Alge Timing. Evenimentul are loc în data de 19 septembrie, de la ora 11.00.

Categorii de participare – feminin și masculin: 5–6 ani; 7–8 ani; 9–11 ani; 12–14 ani; 15–17 ani; Open 18+. Câștigătorii competiției vor primi premii în bani:

Categoriile 5–6 ani și 7–8 ani: Locul I – 200 lei; Locul II – 150 lei; Locul III – 100 lei

Categoriile 9–11 ani, 12–14 ani, 15–17 ani și Open 18+: Locul I – 400 lei; Locul II – 200 lei; Locul III – 100 lei.

Taxă de participare: 120 lei/persoană, iar accesul este liber pentru spectatori.