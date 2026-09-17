Prima expoziţie personală a Tabitei Pop

Terra, între materie și spirit

Absolventă a programului de studii de licență Arte Plastice – Pictură, promoția 2026, la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, artista Tabita Pop se află la prima expoziție personală în fața publicului băimărean.

Expoziția reunește pa­tru lucrări: Pater Noster, Terra incognita, Symbiosis și Cuibul, creații ce urmăresc explorarea materialului natural ca formă de meditație artistică. ,,Conceptul artistic în care mă regăsesc și care definește acest tip de manifest, este Arte povera, cunoscută și ca ’’arta săracă’’, ce presupune înlocuirea materialelor clasice ale picturii, cu elemente care se regăsesc în forma lor primară, naturală. Nu urmăresc tendințe, ci propria simțire interioară, iar lucrările mele imi doresc să fie un mijloc de reconectare a omului la origini și spiritualitate’’, a menționat artista. Expoziţia va putea fi admirată în cadrul Expo Flora Maramureș, ce se desfășoară în perioada 17-20 septembrie în Parcul Central din Baia Mare.