Rivulus Dominarum, la Sala Polivalentă “Lascăr Pană”

O nouă ediţie a evenimentului Rivulus Dominarum va începe vineri, 18 septembrie, de la ora 11.

Produse tradiționale, haine din piele și blană, bijuterii handmade, delicatese, șeminee, panouri fotovoltaice, obiecte meșteșugărești și chiar produse din Turcia și servicii din Italia. Toate acestea îi așteaptă pe vizitatori, între 18 și 20 septembrie, la Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, în cadrul Expo Rivulus – ediția a XXXI-a. Una dintre atracțiile acestei ediții rămâne salonul „Republica Moldova prezintă”, care aduce la Baia Mare producători și antreprenori de peste Prut și creează, în același timp, un spațiu de întâlnire pentru oamenii de afaceri din România și Republica Moldova.