Şantier dificil pe Drumul Judeţean Vadu Izei-Bârsana

Pe Drumul Judeţean 186, între Vadu Izei – Oncești – Nănești – Bârsana este deschis un șantier important și complicat, pentru că lucrările la drum trebuie corelate cu cele la rețelele de apă și canalizare.

La Vadu Izei, lucrările la apă și branșamente sunt în execuție, iar accesurile la proprietăți sunt analizate împreună cu administrația locală. La Oncești, e vorba despre colectarea apelor, trotuare, pista de biciclete, accesele riveranilor și câteva solicitări venite direct din comunitate. La Nănești și Bârsana, lucrările la utilități trebuie corelate cu cele la drum, iar la Bârsana este analizată inclusiv soluția pentru preluarea torenților, astfel încât o ploaie puternică să nu creeze probleme după finalizarea investiției. În acest context, autorităţile maramureşene cer constructorilor nu atât rapiditate în efectuarea lucrărilor, ci implicare şi calitate.