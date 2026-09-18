Au început iar să cadă pietre pe drumul județean Cavnic-Băiuț

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Deși n-au fost încă ploi, înghețuri și mari schimbări de temperaturi, au început să cadă iar pietre pe carosabil, pe drumul județean Cavnic-Băiuț.
La fel de adevărat e că dimineață, la ora 8-9, erau 10 grade Celsius acolo, semn că noaptea ar fi putut fi cu 4-5 grade mai puțin. Deși e tot mai distrus, drumul e în continuare circulat, inclusiv de mașini cu marfă, ceea ce vorbește de la sine despre utilitatea acelei rute.

Michael Kors

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