De astăzi se deschide circulația, în condiții de șantier, pe noul Pod Unirii

Municipiul Baia Mare informează participanții la trafic că, în urma progresului înregistrat pe șantierul noului Pod Unirii, începând de astăzi, 18 septembrie 2026, vor fi puse în aplicare mai multe măsuri pentru a se putea circula peste pod.

Astfel, se deschide circulația, în condiții de șantier, pe noul Pod Unirii, imediat după începerea și defilarea paradei organizate cu ocazia Sărbătorii Castanelor 2026, programată astăzi, de la ora 13:00. Circulația va fi posibilă, pentru moment, pe câte o bandă pentru fiecare sens. În continuare, constructorul va menține ritmul susținut al lucrărilor pentru finalizarea celorlalte două benzi de circulație, a trotuarelor și a elementelor aferente întregului obiectiv, iar reprezentanții Municipiului Baia Mare spun că vor urmări permanent evoluția lucrărilor, astfel încât infrastructura nou realizată să poată fi redată circulației de îndată ce condițiile tehnice și de siguranță permit acest lucru. De asemenea, s-a amenajat un sens giratoriu cu caracter temporar la intersecția dintre bulevardul Unirii și bulevardul Independenței, în vederea creșterii siguranței rutiere și fluidizării circulației auto. Acesta va fi menținut până la finalizarea lucrărilor aferente obiectivului ”Piața Universită­ții”. Prin aceste decizii, Municipiul Baia Mare continuă, etapizat, redarea în circulație a infrastructurii aflate în modernizare, urmărind reducerea disconfortului pentru participanții la trafic și asigurarea unui echilibru între desfășurarea lucrărilor și nevoile de mobilitate ale orașului.