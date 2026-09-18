Încă 3 kilometri de drum județean vor fi predați între Coaș și Săcălășeni

De la începutul lunii noiembrie se va putea circula fără opreliște de la pasajul Italsofa, peste podul de la intrarea în Satu Nou de Jos, prin toată localitatea și apoi pe coborârea de pe Dealul Hagăului, promit autorităţile maramureşene.

Până la finalul lunii noiembrie va fi realizată şi porțiunea dintre Coaș și Săcă­lășeni. Pe acest sector, 6 podețe au fost reconstruite complet, iar lucrările la fundația drumului sunt deja finalizate: balast, balast stabilizat și primul strat de asfalt de bază. Mai sunt de executat aproape 3 kilometri de șanțuri, de finalizat două podețe mici, de turnat ultimele două straturi de asfalt, binderul și stratul de uzură, iar apoi vin lucrările de siguranță rutieră și marcajele. Obiectivul autorităţilor judeţene este clar: până la venirea iernii, 6 din cei 11 kilometri ai DJ 182B să fie finalizați și dați în circulație.