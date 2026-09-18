Plan de acțiune pentru ordine, curățenie și siguranță la Sărbătoarea Castanelor

Se dă startul ediției cu numărul XXXI a Sărbătorii Castanelor, festivalul-emblemă al municipiului Baia Mare și al județului Maramureș. Autoritățile locale și județene au anunțat, într-o conferință de presă, că au un plan de acțiune pentru ca întreg evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Asta deoarece se așteaptă, ca în fiecare an, un număr foarte mare de participanți, mii de băimăreni și oaspeți ai orașului nostru care vor ieși în aceste zile în stradă pentru concerte, expoziții, activități pentru copii și multe alte surprize. Prezentăm mai jos planul de acțiune al autorităților.

Ordine și siguranță publică

Peste 60 de polițiști locali din structurile de ordine publică, circulație rutieră, protecția mediului, control comercial și disciplină în construcții vor fi zilnic la datorie, alături de polițiști, jandarmi, pompieri, echipaje medicale și ale Serviciului de Ambulanță, UPU – SMURD și Serviciul de Ajutor Maltez, alături de toate celelalte instituții implicate. Jandarmeria Maramureș va fi sprijinită inclusiv de Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca. Toate forțele vor acționa integrat pe durata celor trei zile de sărbătoare. Vor exista patrule și echipaje mobile în zonele aglomerate, puncte fixe pentru controlul accesului în zonele închise circulației, intervenții pentru fluidizarea traficului și verificarea respectării normelor legale de către comercianți.

Capitolul curățenie

S-a pregătit și un dispozitiv important pentru curățenie și salubrizare. Zeci de oameni și utilaje vor interveni zilnic în zonele de desfășurare a evenimentelor. De asemenea, în fiecare dimineață, începând cu ora 4:00, echipele vor intra pentru curățarea și spălarea străzilor și a zonelor adiacente cu automăturătoare și autocisterne, iar 60 de deservenți vor asigura curățenia manuală în zona Unirii și Centrul Vechi. Pentru confortul băimărenilor și al oaspeților, s-au amplasat containere și toalete mobile a câte 14 cabine în trei puncte-cheie ale sărbătorii: ANAF – San Paolo, strada Rachetei și strada 1 Mai. În Centrul Vechi și pe Bulevardul Unirii au fost distribuite zeci de containere de deșeuri și stative cu saci, iar Serviciul Public Ambient Urban mobilizează zilnic personal și utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi și a tradiționalei Expo-Flora, ajunsă și ea la cea de-a 41-a ediție.

Transport public în comun

Până în data de 21 septembrie se deviază traseele liniilor 40 (METRO), 36, 37 și 38, ca urmare a blocării Bulevardului Unirii între Bulevardul Traian și Bulevardul Republicii, iar în serile de vineri, sâmbătă și duminică se introduc curse suplimentare de noapte spre Valea Borcutului, Firiza și Baia Sprie, pentru fluidizarea circulației.