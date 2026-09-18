Prima viață salvată și protejată de Refugiul Speranței, de pe Pop Ivan

Un tânăr din Ucraina a scăpat cu viață după ce s-a adăpostit în refugiul montan amplasat în urmă cu aproximativ două luni de zile, pe Vârful Pop Ivan. Acesta se afla de trei zile pe drum și a solicitat sprijin prin 112, fiind epuizat fizic, deshidratat și rămăsese fără hrană și apă. După ce a contactat autoritățile, el a primit acces în Refugiul Speranței, unde a găsit cele necesare pentru a se adăposti și a rămâne în siguranță până la sosirea salvatorilor montani.

”Salvamont Maramureș a intervenit pentru recuperarea acestuia. Tânărul a fost preluat din zona montană, coborât în siguranță și predat Poliției de Frontieră Valea Vișeului. Amplasarea sa într-o zonă izolată a muntelui a fost contestată de unii. La doar două luni de la instalare, o situație reală a arătat concret cât poate conta existența unui astfel de refugiu atunci când un om ajunge în dificultate, departe de orice zonă locuită”, au punctat oficialii Salvamont Maramureș.