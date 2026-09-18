Un tânăr din Ucraina a scăpat cu viață după ce s-a adăpostit în refugiul montan amplasat în urmă cu aproximativ două luni de zile, pe Vârful Pop Ivan. Acesta se afla de trei zile pe drum și a solicitat sprijin prin 112, fiind epuizat fizic, deshidratat și rămăsese fără hrană și apă. După ce a contactat autoritățile, el a primit acces în Refugiul Speranței, unde a găsit cele necesare pentru a se adăposti și a rămâne în siguranță până la sosirea salvatorilor montani.
”Salvamont Maramureș a intervenit pentru recuperarea acestuia. Tânărul a fost preluat din zona montană, coborât în siguranță și predat Poliției de Frontieră Valea Vișeului. Amplasarea sa într-o zonă izolată a muntelui a fost contestată de unii. La doar două luni de la instalare, o situație reală a arătat concret cât poate conta existența unui astfel de refugiu atunci când un om ajunge în dificultate, departe de orice zonă locuită”, au punctat oficialii Salvamont Maramureș.
Prima viață salvată și protejată de Refugiul Speranței, de pe Pop Ivan
Un tânăr din Ucraina a scăpat cu viață după ce s-a adăpostit în refugiul montan amplasat în urmă cu aproximativ două luni de zile, pe Vârful Pop Ivan. Acesta se afla de trei zile pe drum și a solicitat sprijin prin 112, fiind epuizat fizic, deshidratat și rămăsese fără hrană și apă. După ce a contactat autoritățile, el a primit acces în Refugiul Speranței, unde a găsit cele necesare pentru a se adăposti și a rămâne în siguranță până la sosirea salvatorilor montani.
Salvat de clopotel….
Da întreb ,tânarul ucrainean nu trebuia sa isi apere tara de cotropitorii rusi,decat sa umble langa pe cele piscuri…adevarul golut,cum s au uschit un milion ,nu mai conteaza câtiva „patrioti.”
du-te tu in locul lui 😀