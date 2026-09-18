Romanian Science Festival, la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”

Pe 19 septembrie, curtea Colegiului Național “Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației se transformă într-un laborator științific în aer liber. Romanian Science Festival revine în oraș, între orele 11 și 17, cu intrare liberă.

Timp de șase ore, veţi putea descoperi domeniile științifice prin metode practice și non-formale. Experimente de biologie și fizică, demonstrații de robotică, ateliere de prim ajutor și multe alte standuri unde tinerii cercetători explică pe înțelesul tuturor experimentele și proiectele lor. Ideea din spatele festivalului este aceea că știința devine interesantă atunci când o faci cu mâna ta, nu când o citești din manual. Planul este de a scoate elevii și studenții din sala de clasă.

Elevi, studenți, profesori, specialiști și profesioniști ai domeniilor STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematica), din Maramureș, din țară, dar și din diasporă, și-au unit forțele pentru a aduce știința mai aproape de Sighetu Marmației. Romanian Science Festival este finanțat național de Romanian-American Foundation. Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu Colegiul Național „Dragoș Vodă”, Primăria Municipiului Sighetu Marmației, Crucea Roșie și Tech-X.