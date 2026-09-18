„Săptămâna Altfel”, o lecție pentru viață la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”

Emoții, încredere, respect, prevenție și aventură urbană. De acestea au avut parte elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” din Baia Mare în prima săptămână de şcoală. Au fost cinci zile în care elevii au învățat dincolo de manuale, școala devenind un spațiu al dialogului, al experiențelor și al învățării prin participare. Temele propuse – „Emoțiile unui început”, „Încrederea – motorul succesului școlar și personal”, „Respect, toleranță, siguranță”, „Prevenția salvează vieți” și „Aventura Urbană” – au urmărit dezvoltarea unor competențe și valori esențiale pentru formarea adolescenților racovițeni.

„Orice început vine cu emoții. Pentru unii, acestea înseamnă entuziasm și curiozitate, pentru alții, poate puțină teamă sau nesiguranță. Prima temă a săptămânii, Emoțiile unui început, i-a ajutat pe elevi să își recunoască și să își exprime trăirile, să vorbească despre așteptările lor și să descopere că emoțiile fac parte firesc din procesul de dezvoltare. A fost un început în care elevii au înțeles că școala nu este doar despre ceea ce știi, ci și despre ceea ce simți, despre felul în care relaționezi și despre curajul de a merge mai departe. Apoi, atenția s-a mutat asupra încrederii în propriile forțe. Prin activități dedicate temei „Încrederea – motorul succesului școlar și personal”, elevii au descoperit că reușita nu înseamnă doar rezultate bune, ci și curajul de a încerca, perseverența și capacitatea de a depăși obstacolele”, au punctat oficialii Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare.

„Respectul, toleranța și siguranța-valorile unei școli unite” au fost, de asemenea, în centrul activităților. Elevii au primit informații importante despre prevenirea comportamentelor de risc, siguranța în mediul școlar și responsabilitatea participanților la trafic. Elevii au fost încurajați să înțeleagă că siguranța în școală nu este doar responsabilitatea adulților, ci și rezultatul comportamentului fiecărui membru al comunității.

Un gest de respect, o atitudine tolerantă, refuzul violenței sau curajul de a cere ajutor pot contribui la prevenirea unor situații grave. Elevilor le-au fost reamintite principalele reguli de circulație și comportamentele care îi pot proteja în calitate de pietoni, bicicliști, utilizatori de trotinete sau pasageri. Discuțiile au urmărit conștientizarea riscurilor și formarea unor reflexe corecte în trafic.

Elevii racovițeni au aflat cum trebuie să reacționeze în situații de urgență și cât de importantă poate fi o intervenție corectă și promptă în cadrul activității cu tema „Prevenția salvează vieți”. Un accent deosebit a fost pus pe recunoașterea unei persoane aflate în stare de inconștiență și pe modul corect de reacție. Prin demonstrații practice, elevii au putut observa cum se verifică respirația și care sunt pașii care trebuie urmați pentru solicitarea rapidă a ajutorului medical. O altă secvență importantă a fost dedicată resuscitării cardio-pulmonare. Sub îndrumarea specialiștilor, elevii au urmărit demonstrațiile și au exersat tehnicile de bază pe manechine de instruire, învățând că o intervenție promptă și corectă poate fi esențială până la sosirea echipajelor medicale.

”Aventura Urbană” a însemnat și o incursiune prin spațiul urban al municipiului Baia Mare. Orașul a devenit astfel un adevărat „teren de învățare”, în care elevii au putut descoperi locuri, repere și elemente ale comunită­ții dintr-o perspectivă nouă.

Un astfel de program nu ar fi fost posibil fără implicarea și deschiderea partenerilor din comunitate. Mulțumirile conducerii liceului și ale colectivului de cadre didactice se îndreaptă către cei care au fost alături de elevi și profesori pe parcursul acestei săptămâni: IPJ Maramureș – Biroul de Siguranță Școlară, Poliția Rutieră, Asociația SMURD Maramureș, Asociația Crucea Roșie Maramureș, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Asociația Mansio, pentru implicare, profesionalism și deschiderea de a transforma educația într-o experiență vie și relevantă pentru elevi.