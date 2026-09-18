Sărbătoarea orașului se autosusține financiar și în acest an

Ultima ediție a Sărbătorii Castanelor, de anul trecut, s-a organizat fără niciun leu de la bugetul local și chiar a ieșit pe profit, în timp ce pe cea din 2024, administrația a acoperit-o în mare parte din sponsorizări și venituri din închirierea domeniului public. În 2026 se așteaptă, iar, acoperirea integrală a cheltuielilor din sponsorizări.

”Pentru al doilea an consecutiv, vrem ca Sărbătoarea Castanelor să se desfășoare cu aport zero din bugetul local! Am atras deja aproape 1.150.000 de lei din sponsorizări de la 32 de agenți economici, iar din închirierea domeniului public, unde își desfășoară activitatea peste 180 de agenți economici, am încasat până acum aproximativ 880.000 de lei, astfel încât să acoperim cheltuielile cu pachetul artistic. Bugetul total al sărbătorii este de aproximativ 2,2 milioane de lei și există șanse mari să îl acoperim integral și anul acesta din aceste surse, cu toate că nu trăim vremuri tocmai ușoare din punct de vedere economic”, a spus Doru Dăn­cuș, primarul municipiului.