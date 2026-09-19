Bibioteca modernizată din Groși a devenit HUB de dezvoltare a competențelor digitale

Lucrările de reabilitare și modernizare a bibliotecii din Groși s-au finalizat. Acestea au fost realizate prin fonduri europene nerambursabile – Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C7.

Astfel, prin proiectul ”MaraHUB – Finanțarea bibliotecilor din județul Maramureș pentru a deveni hub-uri (n.r. centre) de dezvoltare a competențelor digitale”, biblioteca din comuna Groși a fost transformată într-un spațiu modern, accesibil și adaptat nevoilor comunității. Noua bibliotecă înseamnă însă mai mult decât un spațiu reabilitat. Este un loc în care copiii pot descoperi bucuria lecturii, elevii pot învăța și se pot dezvolta, tinerii își pot construi noi competențe, iar adulții pot avea acces la resurse și oportunități de învățare. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 350.000 de lei, fiind o investiție în oameni, în educație și în viitorul comunității din Groși.