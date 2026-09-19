Crește numărul elevilor din Fărcașa pe an ce trece

Comuna Fărcașa nu se supune trendului înregistrat în multe alte UAT-uri din județ, în care numărul elevilor scade pe an ce trece, iar unități școlare se închid din lipsă de copii. Ba din contră, la Fărcașa sporește numărul celor înscriși în clasa pregătitoare.

Fenomenul se datorează și faptului că Fărcașa atrage elevi și din comunele învecinate, deoarece condițiile oferite la unită­țile de învățământ de aici sunt dintre cele mai bune. Edilul comunei explică: ”În acest nou an școlar, unitățile de învă­țământ din comuna Fărcașa pornesc la drum cu un efectiv de 707 elevi. Un aspect important al acestui an este faptul că avem, pentru prima dată, trei clase pregătitoare, o situație care ne motivează să continuăm investițiile și să găsim soluții pentru a oferi tuturor copiilor spații și condiții cât mai bune pentru învățare. În acest sens, avem în derulare și în pregătire proiecte importante pentru infrastructura educațională. Vom continua să susținem educația și prin programele extrașcolare de înot, schi și ciclism, precum și prin programele Masa sănătoasă și Laptele și cornul”, a spus Ioan Stegeran.