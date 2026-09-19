”Galaxia” – tema Expo Flora de anul acesta

Festivitatea de deschidere a celei de-a 41-a ediții a Expo Flora Maramureș a avut loc ieri, la orele amiezii în Parcul Central. Evenimentul este integrat în cadrul celei de-a XXXI-a ediții a Sărbătorii Castanelor și anul acesta are ca tematică principală „GALAXIA”, transformând parcul într-un spațiu spectacol ce îmbină horticultura cu elemente de astronomie.

”Sper să vă bucurați de această expoziție interesantă și să intrați în această constelație pe care au pregătit-o organizatorii, cu această temă. Încă o dată Serviciul Public de Ambient Urban și-a demonstrat capacitatea de a fi o stea acolo sus pentru tot ceea ce înseamnă înfrumusețarea municipiului Baia Mare”, a declarat Doru Dăncuș, primarul orașului.

Oferta expozanților este una extrem de variată, de la plante decorative la cele aromatice, iar prețurile sunt pentru orice buzunar.

”Am venit cu o varietate mare de plante. Avem o suprafață mai mare a standului și deviza noastră este să avem tot timpul ceva nou pe piață ca să înțeleagă lumea că sunt foarte multe plante decorative. Avem prețuri de la 12 lei până la 1.700 lei”, a declarat Ioana Cobuz, inginer horticol.

”Am venit cu plante perene pentru curți și grădini, plante aromatice, smochini, iarbă de pampas, cam ce avem în fiecare an. Cred că acum sunt dublu de expozanți față de anul trecut. Așteptăm să vină clienții, pentru că suntem producători din Mocira și lăsăm la preț. Mai sunt clienți care ne cunosc și care vin de la an la an și ne permitem să lăsăm la preț, pentru că noi le producem. Avem tarife acceptabile pentru orice buzunar. Sunt la căutare plantele aromatice la doamnele mai în vârstă, iar la bărbați smochinii”, a declarat Florica Coteț, producător.

Din oferta Expo Flora nu lipsesc nici expozanții cu aranjamente din flori uscate. Unii dintre ei au venit de la sute de kilometri depărtare pentru a participa la expoziție.

”Noi am venit de la Târgu Mureș cu aranjamente de flori uscate din plante naturale. De peste zece ani venim în fiecare an în Baia Mare. Ne bucurăm că a rămas târgu de flori în Baia Mare, deoarece cândva erau astfel de evenimente în toată România, iar acum nu prea mai sunt”, a explicat și Gal Istvan, expozant.