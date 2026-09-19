Mesaj din partea Administrației Prezidențiale în Consiliul Local Baia Mare

Aleșii locali băimăreni s-au întrunit ieri într-o ședință de Consiliu Local festivă, cu ocazia Sărbătorii Castanelor. La aceasta au participat reprezentanți ai Parlamentului, oficialități locale și județene, invitați din străinătate, ambasadorul Republicii Moldova la București, dar și un oficial al Administrației Prezidențiale, care a transmis un mesaj municipiului nostru.

”Sărbătoarea Castanelor nu este doar o tradiție, ci este unul dintre acele momente în care un oraș își celebrează oamenii și viața lor de zi cu zi. Domnul președinte Nicușor Dan înțelege foarte bine problemele cu care vă confruntați, și mai ales activitatea pe care o desfășurați, înainte de a fi președinte fiind primarul general al unui oraș cu foarte multe provocări. Este lăudabilă această tradiție anuală, prin care faceți un bilanț al realizărilor și ră­mâ­neți aproape de comunitate în cadrul unui eveniment festiv”, a declarat Cristian Roșu, consilier de stat, reprezentantul Administrației Prezidențiale.

Pe ordinea de zi au figurat doar două proiecte de hotărâre: semnarea acordului de înfrățire dintre Municipiul Baia Mare și Municipiul Bălți – Republica Moldova; acordarea titlului de Ce­tă­țean de onoare al Municipiului Baia Mare doamnei Codruța Filip în semn de înaltă apreciere pentru parcursul profesional în cadrul instituțiilor europene și contribuția constantă la promovarea Municipiului Baia Mare, a Maramureșului și a valorilor culturale românești la nivel european. ”Este un moment profund pentru mine pentru că mă aflu acasă. Cel mai mare gest de generozitate pe care-l pu­tem face în zilele pe care le trăim este acela în care recunoaștem și binele celorlalți și-l apreciem și pentru asta vă mulțumesc. M-am născut în Baia Mare și sunt educată aici, așa că sunt acasă”, a spus Codruța Filip la primirea titlului. După partea festivă, invitații s-au deplasat la următoarele evenimente din cadrul Sărbătorii Castanelor.