Pași concreți pentru construirea unui nou bloc destinat tinerilor din Sighetu Marmației

Primarul Sighetului s-a deplasat zilele trecute la București pentru un alt proiect important în comunitatea locală. Este vorba de construcția unui nou bloc destinat tinerilor.

”Am participat la ședința tehnică finală a Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Maramureș, municipiul Sighetu Marmației, str. Făget, Zona Fuchs, nr. 6. Este un proiect important pentru municipiul nostru și pentru tinerii și familiile care își doresc o locuință în Sighetu Marmației. Participarea la această ședință tehnică finală reprezintă un pas concret înainte în parcursul administrativ al investiției. Vom continua demersurile necesare pentru ca proiectul să treacă de etapele următoare și să poată fi pus în practică. Noi continuăm să lucrăm la proiecte care răspund nevoilor reale ale comunității noastre”, a declarat Vasile Moldovan, primarul din Sighet.