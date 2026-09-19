Primăria Coroieni anunță că va afișa lista cu datornicii la bugetul local

Primăria comunei Coroieni informează contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, că, în perioada următoare, va proceda la afișarea listei debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, precum și a cuantumului acestor obligații, potrivit prevederilor art. 162 din Codul de procedură fiscală.

În acest sens ”administrația publică locală îi roagă pe toți contribuabilii care înregistrează obligații fiscale restante să ia măsurile necesare pentru achitarea datoriilor către bugetul local, în vederea evitării acumulării de noi obligații și a aplicării măsurilor prevăzute de legislația în vigoare. Contribuabilii care doresc să verifice situația obligațiilor fiscale datorate sau să obțină informații cu privire la modalitățile de plată se pot adresa Compartimentului Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Comunei Coroieni. Vă rugăm să acordați atenția cuvenită acestui demers și să vă achitați obligațiile fiscale restante”, au mai punctat cei din primărie.