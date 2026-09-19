Ziua întâi a Castaniadei: Ploaie mocănească. Curățenie. Prețuri mai mari ca-n Cluj

Am parcurs întreaga zonă în care se desfășoară Sărbătoarea Castanelor, vineri, înainte de prânz. Doar fusese joi seara deja o mică repetiție, nu? Am fost pe la tarabe, am vorbit cu oameni.

Primul impediment, ploaia măruntă ce a pornit de dimineață. Nu cât să te fugărească, dar nici nu te încurajează. Pe bd. Unirii, surprinzător, cură­țenie maximală, asta una chiar a funcționat. Mașini de salubrizare, măturătoare, oameni de-ai autorității locale, poliție locală. Comercianții… cu speranțe. Dar nu foarte mari. „De vine ploaia, nu mai vindem noi nimica…”, spune unul, zgribulit. Ar mai fi un impediment: prețurile. Suta de grame de castane -15 lei. 8 lei micul. Doi lei punga, de iei mâncare și-ai duce-o acasă. Punga, nu caserola. Țineți-vă bine, 30 de lei langoșul (…apă caldă cu făină, țâpate în ulei, pus deasupra ce vrei, chiar și icre negre și tot nu se justifică!), 30 de lei un kurtoskalacs. Adică prețul unui kilogram de ceafă de porc sau de mușchiuleț. Cât despre prețul castanelor… nu există carne de vită la noi care să ajungă la prețul castanelor. În Centrul Vechi, tot prețuri maxime, coordonate cu cele de pe Unirii. Inclusiv punga de 2 lei. Aici însă, și paharul de plastic pentru vin costă 50 de bani…

Am parcurs apoi traseul paradei. Cu podul finalizat în avans, cu piața Revoluției, cu ultimele pregătiri de la REMIN, aici sediul a fost cosmetizat și îmbrăcat în prelată cu ferestre. Minerul de pe soclu ar vrea să-și trăiască gloria de odinioară, e fresh, doar nu știu dacă se va îndura să dea 8 lei pe sticla de 0,50 de apă plată. Odinioară, avea masa plină cu beri…

Scenele erau în pregătire. Comercianții se blindau cu folii, pungi, prelate suplimentare. Sigur că asta nu-i oprește pe băimăreni să meargă să se bucure de un concert gratuit. Chiar de un kurtos, de face copilul circ mare. Dar mănâncă trei din el. Singurul lucru ce ne-a contrariat a fost comparația cu alți ani. Vă mai amintiți când erau tarabe de la catedrală până la magazinul Maramureșul, ba și dincolo? Ori când dansau indienii peruani sub Statuia Eroului Necunoscut din parc? Când ne-au cântat Alphaville, Goran Bregovic, Phoenix?

Pe final de traseu, am intrat în piața Izvoarele. Am vrut să vedem prețurile la prima mână, totuși. 35 lei kilogramul de castane. 15 lei litrul de vin de casă. Nu paharul. Iar oamenii de-acolo glumeau pe seama celor ce merg la sărbătoare. „Da’ prost tre’ să fii să mergi să dai 15 lei pe suta de grame de castane când aici îi 35 de lei kilu da’ de meri în piața engros poate scoți și mai lesne…”, spune un comerciant din „piața rușilor”. „Panem et circenses” era expresia romanilor, rețeta lor de succes pentru Pâine și Circ. Gratuite. Doar că pâinea nu mai e gratis, decât circul. O anume imagine însă ne-a atras atenția, ea e definitorie pentru cele de mai sus. Statuile pictorilor din Școala Băimăreană, cei ce ne-au dus faima în lume, înghesuite de un butoi imens de vin, fie el butaforie. Absolut grăitor.