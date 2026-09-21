Comuna Recea, în topul național la asigurarea locuințelor

La finele săptămânii trecute, la Recea s-a desfășurat Conferința Națională sub denumirea „Acasă în siguranță”, organizată de Antena 3 CNN și de Asociația Națională a Asiguratorilor și moderată de Octavian Ursu. Comuna maramureșeană este dată ca exemplu de bune practici în acest domeniu.

„Asigurarea obligatorie este, la Recea, nu doar o obligație, ci și o responsabilitate. Protejează de toate calamitățile naturale, cutremur, inundații, grindină, alunecări de teren. Desigur, nu este inclus incendiul, pentru care este nevoie de o asigurare facultativă, dar cu toate acestea, Recea este la 54% grad de asigurare, față de 18% la nivel național sau 30 % la Baia Mare. Am participat activ la Conferință și Recea a fost dată exemplu și felicitată pentru responsabilitatea cetățenilor. Dacă la nivel național Comuna Recea este dată ca exemplu de bune practici cu privire la prevenție și asigurare, eu pot doar să le mulțumesc cetățenilor noștri pentru că au răspuns pozitiv miilor de adrese trimise de către noi și astfel, la o calamitate naturală, despăgubirea revine integral societății de asigurare”, a explicat Alexandru Ardelean, primarul comunei Recea. Evenimentul a adus la aceeași masă autorități locale, instituții responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, specialiști, reprezentanți ai industriei de asigurări și ai comunității, pentru o dezbatere despre siguranța și reziliența județului Maramureș. Asta în contextul intensificării fenomenelor meteo extreme. Discuțiile au abordat principalele riscuri cu care se confruntă județul – inundații și viituri, incendii de vegetație, furtuni, alunecări de teren, incendii și distrugeri ale locuințelor, precum și gradul de pregătire al comunităților locale. De asemenea, un accent important a fost pus pe protecția locuințelor, rolul asigurărilor, prevenție și responsabilitatea administrațiilor locale, cu obiectivul de a identifica soluții concrete și parteneriate prin care UAT-urile din județul Maramureș să devină comunități mai bine pregătite și mai reziliente în fața riscurilor.