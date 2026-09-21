David Horváth expune în Clădirea Octogon a Colegiului de Arte Baia Mare

În Clădirea Octogon a Colegiului de Arte Baia Mare poate fi admirată, până în 28 septembrie, expoziția personală a pictorului David Horváth.

Programul de vizitare este de luni până vineri, între orele 9 și 13. David Horváth a urmat studiile de licență și masterat în pictură la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, iar în prezent este unul dintre artiștii contemporani care continuă parcursul Centrului Artistic Baia Mare.