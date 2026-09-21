De ce costă canalizarea la sate?

Logic, normal, firesc, o canalizare duce „nămolurile” la vale, spre o stație de epurare, care apoi le curăță și le deversează „curate” în văi, râuri. Ilogic, anormal și nefiresc, cei care au construit canalizări prin Maramureș le-au făcut la modul sadomasochist, astfel încât nămolul se împinge la deal, cu pompe, ca să ajungă într-un final la stații de epurare obosite, care le prelucrează. Când-cum. Se petrece la Bogdan Vodă, Coltău, Gârdani-Sălsig, etc. În ultimul caz, sunt 12 stații de pompare spre Sălsig, în amonte, fiecare din ele consumă curent electric de aproximativ 6-7000 lei/lună. Calculați dvs de ce costă serios canalizarea, și înafara orașelor.