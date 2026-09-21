Democrație? Stabilitate? Echilibru? Povești. PUTERE. CIRC

Asistăm la un teatru absurd pe scena națională, cu păcălici, clowni, proști, plus politicieni-c..rve. A te folosi de protestul justificat al unei categorii profesionale pentru a face scandal, a ataca Statul, trebuie să ai mult tupeu. Poate chiar cu o țâră de ajutor. Imaginea cu patriotul care dă cu drapelul României în capete de jandarmi ar trebui să facă înconjurul Planetei, să ne facă oarecum de rușine dar să ne și trezim. Zău, orice protest popular e justificat. Nu până acolo. Nu la barbarie. Nu la a ataca tineri pe trotinete sau a da cu pietre în birouri de corporații, că ei ne distrug țara. Trotinetiștii și cei din birouri. Ajungem la mentalitatea Pol Pot? Cum cine e… „Deținător al puterii absolute în întreaga Cambodgie, în perioada 1976-1979, Pol Pot a instituit o adevărată dictatură a groazei în țara sa. Așa-numitul „comunism al epocii de piatră” avea în vedere desființarea orașelor, a banilor și edificarea unui stat eminamente agrar”. Seamănă, aduce cu ceva ori ni se pare?

În plus, hai să fim realiști. Cum batem noi munții în timpul liber, am cam văzut ciobani în Maramureș. Umblă în cizme de gumă, nu în espadrile, nu cu gleznuțele afară. Câte unul o fi având ceafă groasă, dar nu tatuată. Îl poartă pe Isus în suflet, nu tatuat pe piept. Și deși sunt probabil cei mai îndreptățiți urmași ai dacilor liberi, ciobanii noștri nu au niciunul pe cap Pileus, căciula dacică. Nu au și gata. Dar între timp, probabil cineva râde pe margine și se bucură de haosul creat, alții se jură că n-au treabă deși au organizat deplasări la București absolut întâmplător în aceeași zi. Alții ceva mai încolo, râd strategic că avem năcazuri, că dăm cu pietre în sedii de corporații, că batem trotinetiști. Bine, e și vina lor, aveau blugi, aveau banane, jap! Îți vine să râzi, să plângi, apoi să-ți faci tricou cu vorba mucalită a unor jurnaliști: „Într-o zi, o să fie din nou la modă să ai creier. Până atunci, rezistăm”.

Și știți de ce? Pentru că între timp, se petrec chestii în lume ce n-ar trebui să ne primească niznai. După discursul privind Starea Uniunii, Ursula cea hulită a anunțat o magistrală lovitură: primirea Canadei în Uniunea Europeană! Una dintre primele 10 puteri economice ale Lumii vine alături de noi total, nu cu un tratat. De altfel, von der Leyen a amintit că anul acesta am devenit parteneri de afaceri preferențiali cu India, America de Sud, Mexic, Australia și urmează tratat cu…cei pe care îi tot aminteam ironic, „…stanurile”, țările din Orientul Mijlociu ce mustesc de petrol și gaze. Între timp, noi demontăm borduri să le aruncăm în vitrine și în jandarmi. În octombrie, dacă nu se plătesc pensii și salarii la timp, suntem în pragul retrogradării la junk, ori deja sindicaliștii spun că în 17 județe nu sunt bani din septembrie pentru serviciile de ambulanță. Programul Saligny a rămas fără bani, în septembrie. Gata, stop. Sigur, între timp, atent la tot, președintele Nic-ușor Dan decorează cu Meritul Cultural…muzeul de artă Maryhill din Washington… O performanță incredibilă, o mostră de viziune desăvârșită. Jos pălăria.