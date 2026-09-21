În Baia Mare, protocolul pentru intervenție rapidă în problema urșilor, bazat pe prevenție

Colaborarea instituțională pentru cazurile în care urșii coboară din pădure în oraș se va baza în primul rând pe prevenție și nu pe acțiune. Aceasta a fost una dintre condițiile esențiale, impuse de grupul consilierilor UDMR, pentru a vota proiectul.
„Am aprobat acordul de colaborare cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Maramureș pentru a interveni rapid și eficient atunci când urșii coboară în perimetrul intravilan al municipiului Baia Mare. La solicitarea echipei UDMR, au fost acceptate amendamente esențiale pentru comunitate”, a spus Pap Zsolt Istvan, viceprimar în Baia Mare. Astfel, va exista protecție totală pentru animalele de companie – s-a cerut și obținut eliminarea completă a paragrafului care făcea referire la câinii și pisicile identificate în zonele extravilane! „Votul nostru favorabil a fost condiționat direct de această delimitare: colaborarea cu AJVPS se rezumă strict la fauna sălbatică (inclusiv urși), în timp ce animalele de companie beneficiază de un cadru separat și strict de protecție”, a completat viceprimarul. Apoi va exista prevenție, nu doar reacție. Aleșii locali ai UDMR au solicitat și ca AJVPS să nu aibă doar un rol reactiv (să intervină când problema deja a apărut), ci să întreprindă în mod activ și acțiuni de prevenire pentru a stopa coborârea urșilor în zonele locuite. „Ne asigurăm că măsurile luate pentru Baia Mare sunt atât eficiente pentru siguranța cetățenilor, cât și corecte din punct de vedere moral și legal”, a conchis Pap Zsolt Istvan.
Bine zice, ce nu a înțeles. Până când nu se întâmplă o tragedie nu se ia nici o forma de a stopa urși. Că bineînțeles domni de la ajvps nu ies din birou numai la vânat de căprior și fazan că iepure nu mai au.
Exact cum era de asteptat,daca udmr spune nem,adio orice proiect…..in cazul de fata ,szoltiko si si ai lui „are dreptate.”…trebe si preventie si multa diplomatie la urs…..nu merge cu agresiune fizica si nici psihica , se supara ecologistii,cei de la mediu,udmr ul si sora lui urs,ursula…
apoi numa cu frumosul ,cantam la el o balada
si un ceardas sau servim pe el cu un guias de la caprioarele..
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Nu ai înțeles nimic.
Mai distrat mult cu textul asta Foarte HAIOS. NOTA 10.