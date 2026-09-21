La Suciu de Sus, se așteaptă reabilitări de drumuri județene

Cu eforturi mari, comuna Suciu de Sus a început să-și modernizeze străzile. Pe de altă parte, drumurile sale județene lasă de dorit, drept pentru care se așteaptă reabilitări promise. Primarul Ionel Todoran spune că vor fi reabilitări pe DJ 171A, dar și reparație totală pe DJ 171, cel ce duce spre limita cu Bistrița Năsăud, odinioară botezat drept Drum al Unirii. În paralel, Suciu și-a asfaltat 2,8 kilometri de străzi din buget local, urmează recepția, ne spune edilul. Urmează alte străzi, cu semiasfalt, pe 3,3 kilometri, probabil din primăvară. Cu această soluție, de semiasfalt, comuna poate face 80% din propriile străzi, cu efort propriu, din buget local, costurile fiind undeva la 30% din cele ale asfaltărilor.