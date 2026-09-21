Parc surpriză pe trei hectare în Suciu de Sus, viitor loc pentru închegarea comunității!

De obicei, când auzim în Maramureș de parcuri înființate, vedem la final, fără supărare pentru cei ce le fac, un gard, 3-4 gadgeturi de joacă pentru copii, două băncuțe. Sigur că nu ne așteptăm la parcuri de genul celui băimărean de sub deal, ori ca la cel sighetean de pe malul Izei. Dar surpriza vine de la Suciu, unde se face, la acest moment, un parc pe… trei hectare!

„Am câștigat la limită finanțarea, prin Organizația de Management a Destinației Turism, l-am implementat chiar în ultimul moment. Avem dotările pentru parc, se montează, în cadrul acestui Hub turistic la Suciu de Sus. Trebuie să vă spun că acolo a fost o groapă de gunoi înainte… am dus 250 de Rabe cu pământ pentru a reabilita locația. Mergem să vedem, e montată scenă, băncuțe, parc de joacă.

În viitor, am dezvolta ideea, că avem spațiu destul, avem râul pe limită, vom menaja malul și vom face și un ștrand acolo. Vom organiza evenimente”, ne spune primarul comunei Suciu de Sus, Ionel Todoran.

Ideea e originală și executarea e superioară celor ce le-am mai văzut în județ. Altfel, Suciu trebuie să își caute atuurile turistice, de la situl arheologic celebru, descoperit cu o sută de ani aproape în urmă de unul dintre nobilii Teleki, dar se adaugă recente descoperiri ale Muzeului județean de istorie, un depozit de topoare din Epoca Fierului. Mai punem belvederea superbă de pe limita cu Bistrița Năsăud, mai reînvierea tradiției dibolilor de Suciu, uite cum se încheagă oferta!