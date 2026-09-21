Și totuși, sunt fructe în Maramureș!

În ciuda unui an cu secetă istorică, Maramureșul nu a fost chiar pustiit. Da, agricultorii își reașază opțiunile, cultivă ori alte cele, ori soiuri mai rezistente. Pomicultorii însă nu au ieșit foarte rău. Pe alocuri, se culeg prune de săptămâni întregi. La Șișești-Șurdești au reapărut depozitele de mere vrac, la saci de rafie, saci ce la un moment dat se încarcă în TIR-uri și pleacă spre fabrici de sucuri. În Ungaria… Am întrebat un bade cu cât dau localnicii merele. „Io n-am dat încă, da’ lesne tare, nu cred că dau cu doi lei kilu…”, în condițiile în care, în supermarketuri, merele „de fițe” ajung la 6-8 lei/kilogram. La fel, s-au vândut prune „să ți le culegi singur” cu un leu-doi per kilogram.